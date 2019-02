Sea watch, Procura Catania: aperta inchiesta per associazione a delinquere

Lo sbarco dei 47 migranti dalla nave Sea watch finisce sul tavolo della Procura di Catania, guidata da Carmelo Zuccaro, che ha aperto un’inchiesta. Al momento il fascicolo è a carico di ignoti. La Procura ipotizza il reato di associazione a delinquere finalizzata all’agevolazione dell’immigrazione clandestina.

Come si apprende, la Procura ha proceduto all’iscrizione di un procedimento penale nei confronti di ignoti per i delitti di associazione a delinquere finalizzata all’agevolazione dell’immigrazione clandestina e di agevolazione dell’immigrazione clandestina per “individuare da una parte i trafficanti libici che hanno organizzato la partenza dei migranti dalla costa libica, dall’altra gli scafisti che hanno condotto il gommone poi soccorso dalla Sea watch 3”. I magistrati vogliono anche “accertare infine la liceità della condotta tenuta dai responsabili di quest’ultima motonave”.