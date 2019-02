Corridoi umanitari: sbarcati a Fiumicino 10 siriani

Condividi

Mercoledì 30 gennaio, sono arrivati all’aeroporto di Fiumicino 10 profughi di nazionalità siriana, provenienti dal campo di Tel Abbas, in Libano. Tra loro anche 5 minorenni. Tutti sono stati segnalati come casi vulnerabili dall’associazione Operazione Colomba, attiva sul campo. Una volta in Italia, presenteranno regolare richiesta d’asilo; nove saranno accolti dalla Federazione delle Chiese evangeliche in Italia (Fcei) e ospitate dalle strutture torinesi della Diaconia Valdese mentre una sarà presa in carico dalla Comunità di Sant’Egidio.

Per la fine di marzo è in programma un nuovo corridoio umanitario che porterà in Italia altre famiglie provenienti dai campi profughi libanesi. In totale, dal febbraio 2016, sono più di 1.500 le persone arrivate in Italia con i corridoi umanitari gestiti e promossi da Fcei, Tavola valdese e Comunità di Sant’Egidio, in accordo con i ministeri dell’Interno e degli Esteri.