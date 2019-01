Gli notificano lo sfratto, 72enne si impicca in garage

GIUSSANO (MONZA), 31 GEN – E’ morto il pensionato di 72 anni che ieri mattina, 30 gennaio, si è impiccato nel suo garage, mentre gli veniva notificato lo sfratto esecutivo da casa sua, a Giussano (Monza).

L’uomo è stato trovato dal fabbro che era andato a cercarlo in garage dove lo ha trovato appeso a un laccio legato alla serranda. Il 72enne era arrivato all’ospedale Niguarda di Milano in condizioni disperate. Il fabbro, in diretta telefonica con il 118, lo aveva rianimato in attesa dell’arrivo dell’ambulanza. ANSA

