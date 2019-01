Eurispes: 45% degli italiani costretto a usare i risparmi per arrivare a fine mese

Si fa sempre più fatica ad arrivare a fine mese: quasi la metà degli italiani è costretta ad intaccare i risparmi accumulati con scarificio. Ben il 45,1% degli italiani afferma di essere costretto a utilizzare i risparmi per arrivare alla fine del mese (40,7% nel 2018) mentre un terzo non ha difficoltà (33%); il 22% riesce a risparmiare; più di 1 su 4 (27,7%) incontra difficoltà a pagare le utenze; il 21,1% a sostenere le spese mediche.

E’ quanto emerge dal Rapporto Italia 2019 elaborato dall’Eurispes.Tra coloro che hanno un mutuo, quasi un terzo (32,7%) paga con fatica le rate e la metà di chi è in affitto fatica a pagare il canone. Per far fronte alle difficoltà, il 32,6% è stato costretto a ricorrere al sostegno economico della propria famiglia di origine, uno su dieci ha chiesto prestiti a privati (10,1%). (askanews)

