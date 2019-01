Bergoglio: “Perdono per la donna che abortisce, misericordia per tutti”

“Il messaggio della misericordia è per tutti”. Lo ha affermato Papa Francesco parlando del “dramma” dell’aborto. Il Santo Padre chiede misericordia per la donna ma “anche per la persona umana che è in gestazione. Il problema – ha sottolineato il Pontefice – non è dare il perdono, ma accompagnare una donna che ha preso coscienza di aver abortito. Sono drammi terribili. Bisogna essere nel confessionale e tu devi lì dare consolazione“.

“Non renderò facoltativo il celibato dei preti” – Altro tema trattato è stato il celibato. “Penso Sia un dono alla Chiesa”, ha dichiarato il Pontefice, e non ci sarà un cambiamento per rendere il celibato dei sacerdoti “opzionale”, come già avviene nella Chiesa cattolica di rito orientale. “Io non lo farò, e questo rimane chiaro. Sono chiuso? Forse, non sento di mettermi davanti a Dio con questa decisione”. Il Papa ha parlato però di “qualche possibilità” dove “c’è il problema pastorale per la mancanza di sacerdoti. I teologi devono studiare la questione”.