Olanda all’Italia: non accogliamo migranti, capitano Sea Watch trovi un porto

Condividi

Il governo olandese ha dichiarato oggi che non accoglierà i 47 miganti a bordo della Sea Watch 3, come richiesto da varie parti in Italia. La nave gestita dalla Ong tedesca Sea Watch batte bandiera olandese.

“senza una prospettiva concreta di una soluzione strutturale, l’Olanda non parteciperà a misure ad hoc relative allo sbarco” ha detto Lennart Wegewijs, portavoce del ministero della giustizia.La nave, aggiunge il governo olandese, “ha agito di propria iniziativa. È compito del capitano trovare un porto in prossimità per sbarcare i 47 migranti a bordo”. (askanews)