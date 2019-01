Sea Watch, Procura: ‘far sbarcare i minorenni’. Hanno 17 anni e mezzo

La procura la Procura per i minorenni di Catania chiede che possano sbarcare dalla nave Sea Watch i minori non accompagnati. Dal ministero replicano che in realtà si tratta di ragazzi di 17 anni e mezzo e conferma il no. La Commissione europea segue il caso: “la sicurezza delle persone a bordo è la prima preoccupazione”, spiega un portavoce.

“Sono esausti, disperati. Ora vedono terra, sono davanti a Siracusa e non capiscono perché devono restare a bordo senza poter scendere”. Questo il resoconto del medico di bordo sulla Sea Watch, l’imbarcazione della ong che da una settimana ha a bordo 47 migranti soccorsi al largo della Libia. “Hanno bisogno urgente di protezione – afferma -. Le condizioni a bordo sono molto complicate”. “”Per tre giorni abbiamo affrontato tempeste, vento forte e molta pioggia “.