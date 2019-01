Piu’ Europa: il riscaldamento globale distruggerà le prospettive di vita delle persone

Condividi

È cominciato ieri a Milano il primo congresso di +Europa, che da lista alle ultime politiche si dà ora la struttura e la forma di un partito. In campo ci sono il radicale Marco Cappato, il coordinatore uscente e già deputato Pdl nonchè sottosegretario nei governi Pd Benedetto Della Vedova, il deputato Alessandro Fusacchia, già collaboratore di Emma Bonino.

Marco Cappato: “Bisogna spiegare a cosa serve l Europa. Il riscaldamento globale distruggerà le prospettive di salute e di vita delle persone, dalla scienza e dalla ricerca scientifica dipendono la qualità della mostra vita. Sono temi che non sifermano alle frontiere nazionali ma per cui serve un Europademocratica, federale, ecologista, come deve essere +Europa, aggregare tutte le forze che ritengono queste delle priorità eche sanno che gli stati nazionali da soli sono impotenti agovernare le grandi questioni del nostro tempo”.