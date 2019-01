Monza: migranti aggrediscono e sequestrano mediatore culturale, 4 arresti

I carabinieri hanno arrestato i quattro richiedenti asilo, ospiti del centro d’accoglienza della cooperativa Il Girasole di Carate Brianza (Monza). Sono accusati di sequestro di persona, lesioni e minacce, per aver aggredito un mediatore dal quale avrebbero preteso il “pocket money” di dicembre, la diaria per far fronte alle spese quotidiane. A loro dire mai consegnato.