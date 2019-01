Si fingevano buonisti “contro l’emarginazione”, 38 denunciati per truffa

Si inventano una Onlus per fare soldi: così si spartivano il denaro delle offerte – Avevano fondato un’associazione riprendendo il nome di una Onlus reale con l’obiettivo di beffare forze dell’ordine e donatori: succede a Monza, dove in seguito ad accertamenti della Guardia di Finanza 38 persone sono state denunciate a piede libero con le accuse di associazione a delinquere, truffa e sostituzione di persona. Due di loro, ritenuti dagli investigatori i capi del gruppo, sono invece finiti agli arresti domiciliari su ordine del Gip di Milano. Il blitz è scattato nella mattinata di martedì 22 gennaio, come riportato in un comunicato delle fiamme gialle.

L’associazione, con sede a Limbiate, era stata chiamata: “Un cuore per tutti contro l’emarginazione” e non ha nulla ha a che vedere con l’omonima associazione (reale) che ha sede a Venezia e che invece fa davvero beneficenza.