De Magistris: “Non c’è emergenza criminalità a Napoli”

“Non c’è un’emergenza criminalità a Napoli, ma vogliamo capire quello che potrebbe avvenire nel futuro: la città vive una stagione storica, è la prima città per crescita turistica, la terza per start up giovanili. Il crimine guarda a questo ma non ci faremo fermare nella rinascita. Allo Stato chiediamo più presenza: al di là delle promesse si è visto poco”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris al Forum ANSA.

“Il sostegno a Salvini c’è – afferma il sindaco -. Ma al Sud sta facendo salire sul carro la destra più radicale, non ha bisogno dei miei consigli, ma non vedo bella gente che sta salendo sul suo carro nel Sud, non sono voti di cui sarei orgoglioso. A Napoli la Lega non sfonda, abbiamo dimostrato che esiste un progetto di alternativa a sinistra e a destra. Autonomia dal basso fatta di onestà”.