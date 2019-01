Strasburgo apre al reddito di cittadinanza: “Possibile co-finanziamento Ue”

Più fondi per la lotta alla povertà infantile e alla disoccupazione giovanile. E il possibile co-finanziamento di misure come il reddito di cittadinanza. Sono le novità del testo approvato dal Parlamento europeo, che chiede a Commissione Ue e Stati membri di aumentare i finanziamenti del Fondo sociale europeo plus (Fse+), che scatterà nel 2021. Per gli eurodeputati, il Fondo dovrà avere una dotazione di 120,4 miliardi di euro.

Tra le principali novità del testo c’è il programma “Garanzia per l’infanzia”: gli europarlamentari vogliono intervenire sulla condizione di povertà in cui vivono oltre 25 milioni di minori in Europa e sul conseguente rischio di esclusione sociale. “Un investimento di giustizia sociale”, ha dichiarato Brando Benifei del Pd, “molto importante anche per il futuro dell’Europa”. Benifei, relatore del testo ricorda infatti che il 26% dei bambini che vivono nell’Ue si trovano in tale situazione.