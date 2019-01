Napolitano: questione Battisti sempre stata al centro della mia attenzione

In una lettera inviata alla ‘Stampa’ Napolitano esprime ‘grande soddisfazione’ per l’arresto di Battisti sottolineando che la questione dell’ex terrorista catturato in Bolivia è sempre stata al centro della sua attenzione e dei governi italiani. Da presidente della Repubblica, aggiunge, “ricordo in particolare le mie iniziative di protesta e di sollecitazione nei rapporti con il presidente Lula, sia per via diplomatica che epistolare” che lo incalzavano “fortemente a decidere l’estradizione e la consegna alla giustizia italiana del criminale Battisti”.

“Ottenni da Lula in tal senso – prosegue il presidente emerito della Repubblica – un netto impegno che tuttavia non mantenne, cedendo alle pressioni della componente estremista della sua maggioranza e del suo governo. E credo che abbia avuto modo successivamente di capire il suo errore, finendo per lasciare la paternità e il merito dell’ordine di consegna di Battisti a un capo di governo che oggi esprime un indirizzo politico ben lontano dalla sinistra”. Napolitano conclude la sua lettera esprimendo il compiacimento per l’azione compiuta in Bolivia dalle forze dell’ordine italiane. (ADNKRONOS)