Di Pietro: “Battisti era ed è un terrorista. Giusto orgoglio di Salvini”

Antonio Di Pietro la pensa in maniera decisamente differente e, da ex magistrato, è in grado di comprendere l’importanza del momento, in particolar modo per la figura istituzionale svolta dal leader del Carroccio. In un’intervista rilasciata a “Tpi”, l’ex ministro esprime la sua opinione a riguardo.

“Battisti era ed è un criminale. Battisti non era il classico latitante nascosto in qualche posto oscuro e sconosciuto. Era un latitante che scriveva libri e li presentava, faceva manifestazioni pubbliche. Cesare Battisti si vantava del proprio essere” . Anche per quanto riguarda la pena da attribuire a Battisti, Di Pietro ha le idee molto chiare. “A più di 60 anni d’età 30 anni o l’ergastolo è la stessa cosa. Resta però il rispetto di un principio: non dovrà più uscire di prigione. Non solo perché a suo tempo è stato condannato all’ergastolo, ma perché per decine e decine di anni si è sottratto alla pena e ha irriso il nostro Paese andando a vantarsi di ciò che hai fatto” .