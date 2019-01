In difesa di Battisti si schiera anche Sofri: “Il carcere? È una vendetta”

Condividi

Sofri, ex leader di Lotta Continua condannato a 22 anni di carcere (non fatti, ndr) per l’omicidio del commissario di polizia Luigi Calabresi in una lettera al Foglio critica fortemente l’esposizione mediatica dell’arresto dell’ex terrorista dei Pac: “So mettermi nei panni di un agente della polizia penitenziaria. Ne ho conosciuti tanti, alcuni spregevoli, alcuni stimabili, di alcuni diventai amico. Dovranno occuparsi di questo Battisti sul quale si è fatto tanto chiasso. E’ probabile che agli agenti, benché non dipendano dagli Interni ma dalla Giustizia, siano arrivate più forti le parole di Salvini che quelle di Della Rocca. Immagino – potete immaginarlo anche voi – che risonanza possano avere parole simili in chi si proponga, per propria cordiale inclinazione o per zelo di obbedienza o tutti e due, di praticarle. Immagino di sentirle ripetere attraverso lo spioncino, come un divertito ritornello: ‘Devi marcire fino all’ultimo giorno’. (E’ una variazione distillata, sofisticata, del più asciutto slogan di stadi e galere: ‘De-vi mori-re!’)”.

Poi l’affondo su Salvini si fa ancora più duro e di fatto c’è una sorta di timore da parte di Sofri che le parole del titolare del Viminale possano far breccia sugli agenti di polizia penitenziaria che seguiranno la detenzione di Battisti: “Bastava la televisione. Ha fatto capire che sarebbe stato più forte di lui, da vicino, l’impulso a farsi giustizia con le sue mani, tenetemi sennò – aggiunge – Gli agenti penitenziari, quelli nei cui panni mi ero messo sopra, lo vedranno giorno e notte da vicinissimo, Battisti. Speriamo che siano più controllati del ministro. Il quale, se non nei panni, nelle divise loro si mette in posa come nessun altro”.