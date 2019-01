“Il Niqab è il vestito di Isis”, giornalista libanese minacciata di morte

Una semplice foto pubblicata su Facebook scatena l’ira dei social, con accuse di ogni tipo e minacce di morte come avviene ormai in vari luoghi del mondo. Questa volta è capitato ad una giornalista libanese, Dima Sadeq, insultata per avere postato sul proprio profilo una suggestiva fotografia che la ritrae a volto scoperto mentre cammina in senso contrario rispetto a una moltitudine di donne in marcia, tutte coperte con il Niqab, ovvero il velo integrale che lascia scoperti solo gli occhi.

Nella didascalia Dima scrive “Stupenda”, riferendosi alla donna che va “controcorrente e che è lei stessa. Poi aggiunge: “il Niqab è il vestito di Daesh”, usando l’acronimo arabo per lo Stato Islamico (Isis). Nella stessa foto, contestata a gran voce da utenti islamisti e non, una delle donne “sbircia” con un occhio la giornalista che cammina in senso contrario e in mano ha una copia del Magazine “Reporter”.