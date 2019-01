Spara in aria per intimorire i ladri, ma viene aggredito lo stesso

TRIESTE, 12 GEN – Spara un colpo in aria per intimorire due ladri che hanno preso di mira la villetta del vicino, ma, dopo una colluttazione in giardino, viene disarmato e colpito dai due che fuggono con la sua pistola.

E’ accaduto ieri sera a Opicina di Trieste. Secondo una prima ricostruzione, il proprietario di una villetta avrebbe sentito alcuni rumori provenienti dalla casa accanto e si sarebbe recato sul posto per accertarsi di quanto stava accadendo. L’uomo avrebbe quindi sparato un colpo in aria con la sua pistola per intimorire i ladri, ma durante una colluttazione sarebbe stato disarmato e colpito alla mano e al viso con un piede di porco. I due sarebbero dunque scappati con la sua pistola.