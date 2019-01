Migranti, Boschi: ”ringrazio Baglioni per la sensibilità”



Scrive Maria Elena Boschi su Facebook: “Voglio ringraziare Claudio Baglioni per la sensibilità che ha sempre dimostrato nella sua carriera e per come ha dato voce ai sentimenti di umanità degli italiani, anche nella conferenza stampa di presentazione di Sanremo. Per me un grande artista, ma soprattutto un grande uomo.”

I profughi sono gli italiani! Quando finisce questa presa per il c… umanitaria?

10mila messinesi vivono nelle baracche tra sporcizia e fogne a cielo aperto

La fila degli italiani poveri al ‘Pane quotidiano’, anziani che piangono

Bankitalia: un minore su 10 è in povertà assoluta

Istat: aumentano i poveri in Italia, nel 2017 sono 5 milioni