Migranti, Conte: “Se Salvini non li fa sbarcare vado a prenderli io in aereo”

“Questo è un caso eccezionale e io penso che il sistema Italia possa sopportare poche donne e pochi bambini. Ma se Salvini non li facesse sbarcare allora io sono pronto ad andarli a prendere in aereo”. Queste le parole del premier Giuseppe Conte a “Porta a Porta”, nella puntata che andrà in onda martedì 8 gennaio, dove ha esaminato punto per punto le prossime mosse del governo.

Migranti della Sea Eye e Sea Watch – “Questo è un caso eccezionale, con donne e bambini da oltre due settimane in mare. Io, non volendo tradire la linea di coerenza del governo, penso che il sistema Italia possa sopportare poche donne e pochi bambini. Ed è contrario a qualsiasi principio separare padri e figli”, spiega il premier. “Se marchiamo nel segno dell’eccezzionalità un intervento di questo tipo”, accogliendo donne e bambini a bordo di Sea Watch e Sea Eye, “non credo che la linea del governo possa essere tacciata di incoerenza o mancato rigore”.