Sea Watch, De Magistris: abbiamo 450 imbarcazioni per andare a prendere i migranti

Secondo i dati del comune, i debiti di Napoli al 31 dicembre 2017 sono pari a più di 2 miliardi e 600 milioni di euro, come spiega al ‘Post’ l’assessore Panini, ma il sindaco è in tutt’altre faccende affaccendato.







Napoli – Luigi De Magistris. “Salvini non vuole far entrare la nave in territorio italiano? A Napoli ad oggi abbiamo la disponibilità di 450 imbarcazioni per andare a recuperare queste persone che stanno morendo (???) Li andremo a soccorrere in acque internazionali perché il diritto del mare dice di salvare e prestare soccorso alle persone che stanno per morire”.

Così De Magistris a Radio 24, commenta la vicenda della nave Sea Watch. “Che i porti siano chiusi è una balla, i porti non sono chiusi, questa è una posizione politica, ma ad oggi i porti sono aperti”, ha aggiunto il primo cittadino di Napoli. “Le leggi vanno interpretate e il criterio principale è la Costituzione. Noi non sospendiamo leggi del Parlamento, ma le interpretiamo in modo costituzionalmente orientato”, conclude il sindaco.

Non si fa attendere la risposta via Twitter del ministro dell’interno. “Il sindaco di Napoli è pronto a mollare tutto e a ‘salire sulla prima barca con la fascia tricolore’ per andare a prendere gli immigrati clandestini traghettati dalle Ong. I problemi della città e dei napoletani possono attendere”. ANSA