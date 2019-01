Cinesi scoprono metodo per trasformare il rame in oro

Condividi

Un gruppo di ricercatori appartenenti alla Chinese Academy of Sciences, alla Ningxia University, alla Zhejiang Normal University e alla Dalian University of Technology hanno annunciato di aver individuato un processo che consentirebbe di trasformare il rame in un nuovo materiale “quasi identico” all’oro. Gli scienziati, che con la scoperta hanno conquistato anche le pagine della prestigiosa rivista scientifica Science Advances, hanno spiegato di esser giunti all’incredibile risultato bombardando degli atomi di rame con plasma di argon ad alta energia.

Ecco “l’oro artificiale” – – La reazione, da loro ricercata ma giunta in maniera inaspettata, ha causato una profonda trasformazione nella struttura elettronica del metallo che, portato a “valenza zero” (termine che indica la capacità degli atomi di combinarsi con altri atomi), è diventato meno reattivo e ha iniziato a comportarsi come i più rari metalli nobili. “Gli atomi di rame utilizzati nei test – hanno spiegato i ricercatori in una dichiarazione riportata nel South China Morning Post – ha raggiunto prestazioni estremamente simili a quelle dell’oro e dell’argento”.