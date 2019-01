Minorenne senegalese uccide marocchino, “voleva stuprarmi, mi sono difesa”

I Carabinieri di Siena hanno fermato una minorenne senegalese per l’omicidio dell’uomo di nazionalità marocchina trovato morto in serata a Castelnuovo Scalo, frazione di Asciano (SI). L’uomo, 63 anni, operaio, era stato trovato cadavere all’interno di un appartamento in cui abitava insieme ad altri extracomunitari, di proprietà di un’impresa di materiali di costruzioni, che lo aveva adibito ad alloggio di servizio per suoi dipendenti. Trovato completamente nudo, presentava numerose ferite di arma da taglio sul volto e sul busto.

Le immediate indagini condotte dal Nucleo Investigativo e dalla Compagnia di Siena hanno ricostruito nel corso della notte la dinamica dell’episodio delittuoso, individuando la responsabile in una minore che abita nello stesso stabile coi genitori.