Francia: ospita un ivoriano in casa, ucciso con 28 coltellate

Joué-lès-Tours (Francia) – Un uomo di 56 anni è stato ucciso da 28 coltellate in casa sua. La vittima sarebbe è l’ex direttore di Monoprix Two Lions. Il corpo della vittima è stato trovato nella sua casa sei giorni dopo l’omicidio. La vittima sarebbe Bertrand Louiset, ex direttore di Monoprix Two Lions, che ha accolto a casa un migrante di 22 anni dalla Costa d’Avorio. Quest’ultimo è stato arrestato il 17 dicembre 2018. Ha ammesso di aver ucciso il suo ospite.

Il motivo dell’omicidio deve ancora essere determinato, ma secondo le fonti, è scoppiata una violenta disputa tra la vittima e il suo presunto assassino. Bertrand Louiset avrebbe chiesto all’uomo che stava accogliendo di lasciare l’appartamento. Secondo quanto riferito, il giovane migrante ha ucciso Bertrand Louiset con 28 coltellate.