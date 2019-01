Francia: gilet gialli in piazza, ancora scontri a Parigi. 101 arresti

Nuovi scontri tra dimostranti e forze dell’ordine nel pomeriggio a Parigi per “l’atto VIII” della protesta dei gilet gialli, l’ottavo sabato di manifestazioni indetto dal movimento spontaneo nato per contestare l’aumento dei prezzi del carburante e trasformatosi in una ampio fronte contro il presidente francese Emmanuel Macron.

Durante le proteste, sfociate come è già accaduto in violenze, sono state fermate 103 persone e per i 101 di loro il fermo è stata trasformato in arresto. Lo ha reso noto la prefettura. Quello di oggi è l'”atto VIII” della protesta contro il presidente Emmanuel Macron, iniziata il 17 novembre scorso.