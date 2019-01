SeaWatch: migrante si getta in mare, recuperato con ciambella di salvaggio

Condividi

I 14 giorni passati in mare stanno cominciando ad irritare i clandestini prelevati dalla nave della Ong Sea Watch. Oggi, come riporta Repubblica, uno di loro si è gettato in mare, con l’intenzione – a quanto si dice – di raggiungere a nuoto la terraferma. L’uomo però, ha subito desistito ed è stato recuperato con una ciambella di salvaggio.

“Uno dei 32 naufraghi clandestini a bordo di SeaWatch si è gettato in acqua cercando di raggiungere Malta”. E’ quanto si legge sull’account Twitter dell’ong tedesca che il 22 dicembre scorso ha tratto in salvo i migranti e da allora è in attesa di una decisione europea sul porto dove farli sbarcare.