Migranti, Orlando (Pd) si scaglia anche contro Mattarella

Per quanto riguarda la promulgazione del decreto Sicurezza da parte del Capo dello Stato, il sindaco di Palermo, Orlando (Pd) evidenzia che “il Presidente della Repubblica promulga le leggi in base a valutazioni che sono istituzionali. Ma il giudizio sulla costituzionalità delle leggi non spetta al Presidente della Repubblica, spetta alla Corte costituzionale“.

“Mi limito a ricordare – rileva – che sono parecchie migliaia le leggi dichiarate incostituzionali ancorché promulgate da Presidenti che svolgevano egregiamente il loro compito”.