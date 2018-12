Turiste decapitate, arrestato cittadino svizzero di origini marocchine

RABAT – Un cittadino svizzero da molto tempo residente in Marocco è stato arrestato a Marrakech nell’ambito dell’inchiesta sull’uccisione delle due turiste scandinave avvenuto nella notte tra domenica 16 dicembre e lunedì 17 nella piana di Imlil . Lo rende noto Bcij, l’ufficio centrale per le investigazioni giudiziarie.

Sono una ventina gli arrestati per la vicenda, ma fino ad ora i provvedimenti avevano colpito soltanto cittadini marocchini. Secondo quanto riferito dagli inquirenti, l’arrestato, di cui non è stata resa nota l’identità, è nato in Svizzera da genitori marocchini. In seguito ha acquisito anche la cittadinanza spagnola e da diversi anni risiede in Marocco.