Ricatto alle agenzie di adozione: date bambini ai gay o chiudete

Lo Stato di New York ha dato alle agenzie di adozione cristiane un ultimatum: o modificano le proprie politiche che escludono i partner dello stesso sesso dalle adozioni di bambini, oppure devono chiudere i battenti. Un’agenzia cristiana che si occupa di adozioni, ha intentato nei giorni scorsi una causa federale dopo che l’Ufficio statale per i bambini e i servizi della famiglia dello Stato di New York (OCFS) gli ha recapitato un ultimatum per cambiare le sue politiche riguardo alla adozione di bimbi per le coppie omosex.

La New Hope Family Services di Syracuse, fondata nel 1965 da un pastore evangelico, cerca «di essere le mani di Cristo estese per offrire speranza e aiuto alle persone con bisogni di gravidanza, genitorialità, adozione o post-aborto». Nella denuncia presentata nei giorni scorsi si racconta di una ispezione di funzionari statali nel settembre scorso, poi di una lettera successiva e infine dell’ultimatum: o ti adegui o chiudi.