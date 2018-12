Manovra, show della Boldrini alla Camera per il voto di fiducia

Ok, no, la manovra piace a pochi al di fuori del governo gialloverde. Eppure la protesta contro il testo, in taluni casi, ha raggiunto improbabili livelli di ridicolaggine. Così come nel video che potete vedere qui. Siamo in aula alla Camera, alla terza lettura del testo. E al momento del voto di fiducia, Laura Boldrini e alcuni deputati di Liberi e Uguali votano tenendo alto il testo della Costituzione. Come se ci trovassimo di fronte a un attentato alla Carta: oltre il ridicolo, appunto. (liberoquotidiano.it)