Calcio femminile, punito presidente Federazione afghana: violentava le giocatrici

A cinque responsabili della Federazione afghana di calcio, fra cui il presidente, è stato notificato un divieto a viaggiare fuori dal Paese, a seguito di nuove accuse di violenze sessuali ai danni di membri della nazionale femminile. La decisione è stata presa dal procuratore generale, che ha inserito il presidente della Federazione Keramuddin Karim e altri quattro responsabili in una lista di persone alle quali è vietato spostarsi in aereo e uscire dal territorio, ha riferito il portavoce Jamshid Rasooli.

Una delle giocatrici ha dichiarato al Guardian che Karim l’aveva portata in una camera segreta vicino al suo ufficio, dove con una pistola l’avrebbe minacciata dopo averla violentata e picchiata al volto. “Quando sono tornata in me, tutti i miei vestiti erano scomparsi e c’era sangue dappertutto”, ha raccontato la giocatrice, sotto copertura dell’anonimato. Un’altra giocatrice, invece, ha riferito che Karim l’avrebbe minacciata di tagliarle la lingua dopo che era riuscita a sfuggire alle sue avances.