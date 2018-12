La disperazione di Renzi che attacca Salvini (e la Isoardi)

Abbastanza disgustoso.

Matteo Renzi, in difficoltà nei sondaggi che testano scarso appeal per il suo tentativo di creare un nuovo partito, la butta sul personale e prende di mira Salvini, mettendo in mezzo la relazione avuta con Elisa Isoardi. Un segnale di disperazione evidente.

Ecco che cosa ha scritto su Twitter di prima mattina l’ex segretario del Pd: “E niente. La testa è sempre lì, alla Prova del Cuoco. Qualcuno dovrebbe spiegargli che adesso fa il Ministro, non l’assaggiatore. Non può cantare cori razzisti contro i napoletani, non può abbracciare ultras coinvolti in traffico di droga, non può dare la colpa sempre al Pd”.

Con dubbio senso politico, Renzi collega un arancino gustato al termine della visita nel catanese da parte del ministro dell’interno ad una trasmissione televisiva condotta dalla sua ex fidanzata, per fare male all’avversario.

Che c’entra la Isoardi? È questa la nuova modalità di comunicazione di un leader fuori strada?

Ma è davvero questa la politica che ci meritiamo noi italiani?

F.S.