Crollo ponte Genova, Autostrade: “non siamo il bancomat del Governo”

Un contrattacco in grande stile. A quattro mesi dal crollo del Ponte Morandi di Genova e mentre parte l’iter della ricostruzione, la società Autostrade cala le sue carte giudiziarie. Non solo respinge l’accusa, lanciata da premier e ministri sin dal giorno del disastro, di essere unica responsabile dei 43 morti e dei 566 sfollati, oltre che degli ingenti danni per le attività economiche, ma denuncia una campagna mediatica ostile degli «esponenti governativi». Che accusa di aver trasformato un’azienda privata in un «bancomat» del governo, violando non solo le leggi nazionali, ma anche la Costituzione e le norme europee.

Lo riporta il quotidiano La Stampa con un articolo richiamato in prima pagina nel quale si dà conto del ricorso di Autostrade al Tar Liguria, che consta di quaranta pagine.Autostrade – anticipa il quotidiano torinese – chiama in giudizio il presidente del Consiglio, il ministro delle Infrastrutture e il commissario straordinario per la ricostruzione, chiedendo l’annullamento di quattro provvedimenti: quello con cui il premier Giuseppe Conte nomina il sindaco di Genova commissario e i successivi tre decreti dello stesso commissario Marco Bucci che stabiliscono le regole per l’affidamento dei lavori.