Trento: sindacati protestano per i tagli all’accoglienza dei “migranti”

TRENTO, 27 DIC – Protesta questa mattina davanti al palazzo della Provincia, a Trento, contro i tagli al sistema di accoglienza con un presidio organizzato dai sindacati Cgil Fp e Cisl Fisascat. “I tagli – hanno detto i manifestanti – colpiscono i migranti e avranno pesanti riflessi sui lavoratori trentini con decine di licenziamenti”.

“Senza assistenza per imparare l’italiano o per l’orientamento al lavoro – aggiungono i sindacati – aumenteranno le difficoltà del migrante per rapportarsi con gli enti pubblici e privati del territorio: quindi maggiori code al pronto soccorso o quelle in un qualsiasi ufficio perché il migrante non conosce una certa procedura o non sa come muoversi. E quindi maggiore marginalità, esclusione,insicurezza sociale”.