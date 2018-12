Atene: ordigno esplode davanti a una chiesa, due feriti

Panico ad Atene, dove questo giovedì mattina, un pacco sospetto è esploso di fronte a una chiesa del centro. Un poliziotto e un passante sono rimasti feriti. Sono stati immediatamente trasportati in ospedale, ma non sarebbero in pericolo di vita.