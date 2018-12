Islam, a Trino nasce la “moschea della tolleranza”

di Euronews

Trasformare una moschea illegale e incontrollata in una testa di ponte per un Islam moderato e dialogante. Una scommessa per superare divisioni e difficoltà derivanti da un luogo dove si ritrovano molte persone, ma che mancava dei requisiti minimi e necessari per ospitare, soprattutto il venerdì, una grande concentrazione di uomini e donne.