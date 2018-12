La UE restituisce all’Italia 5,3 milioni di euro da spendere per i “migranti”

Condividi

Doverosa premessa: l’Italia è contributore netto per cui i cosiddetti “fondi UE” in realtà non esistono. Sono soldi che la UE estorce agli italiani e che poi restituisce imponendo di gettarli e/o spenderli secondo i suoi tempi e i suoi capricci, come in questo caso.



BRUXELLES – La Commissione europea ha assegnato 5,3 milioni di euro dei fondi di emergenza all’Italia, per un progetto pilota in Piemonte, per contribuire a proteggere le vittime di tratta, nell’ambito delle migrazioni. Le risorse serviranno per aiutare ad identificare le vittime e incoraggiarle ad usare il sostegno disponibile.