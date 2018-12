Pd, Martina: ”29 dicembre presidio per la democrazia, per l’Italia”

“Mobilitiamoci. Il 29 Dicembre davanti alla Camera e a gennaio in tutte le piazze italiane. In queste ore in Parlamento Lega e Cinque Stelle stanno consumando una rottura democratica, senza precedenti, pericolosa per il paese. Le loro forzature istituzionali e i contenuti della manovra che hanno imposto, oltre ogni normale possibilità di confronto, non possono passare sotto traccia.

Occorre che il PD tutto si unisca e si apra alla partecipazione di quanti subiranno gli effetti drammatici di queste scelte. Nelle università e nelle scuole come nel sociale, nel mondo produttivo come in quello del lavoro.