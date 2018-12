Milano: ruba un Banksy e lo sostituisce con una copia, fermato romeno

Condividi

MILANO, 23 DIC – Aveva sostituito l’originale con una copia e stava uscendo dal MuDeC con un’opera di Banksy. Fortunatamente uno degli addetti alla vigilanza se ne è accorto e ha dato l’allarme: l’uomo, un romeno incensurato di 28 anni, è stato bloccato dai carabinieri, denunciato a piede libero per tentato furto e il quadro salvato.

E’ accaduto ieri pomeriggio attorno alle 17.30 al Museo delle Culture di Milano. L’uomo avrebbe sostituito con una imitazione il “Walled Off Hotel Print Box Set”, lavoro dell’artista di 25×25 centimetri e del valore di circa 1000 sterline, raffigurante una torre con i bambini che ruotano sospesi su altalene come se fosse una giostra.







Fortunatamente il 28enne è stato fermato e il quadro risistemato al suo posto. Ora sono in corso indagini per capire se l’uomo sia un falsario e se abbia usato lo stesso metodo per eventualmente trafugare altre opere d’arte.ANSA