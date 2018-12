Rapina in villa nel Ternano, si cerca banda dell’Est

TERNI, 22 DIC – Sono in corso indagini dei carabinieri su una rapina in villa avvenuta nella notte tra giovedì e venerdì in una zona isolata di Colle di Stroncone, dove una banda di tre persone a volto coperto e armata di pistola, ha svegliato la famiglia che era all’interno – padre, madre e il figlio ventenne – per poi impossessarsi di un bottino di diverse decine di migliaia di euro tra gioielli e capi di valore. Il colpo è durato circa mezz’ora.

I malviventi hanno disattivato il sistema di allarme e, probabilmente, addormentato i cani da guardia della famiglia. Si ipotizza che la banda che ha colpito provenisse dall’Est Europa.ansa

