Picchia la compagna perché ‘troppo occidentale’, arrestato marocchino

COSENZA, 22 DIC – Non accettava lo stile di vita “occidentale” della convivente e per questo l’avrebbe aggredita e picchiata più volte, anche in presenza dei figli di uno e 4 anni. Un trentenne marocchino, T.H. è stato quindi arrestato dalla squadra mobile di Cosenza per maltrattamenti in famiglia, lesioni, violenza privata e violenza sessuale.

L’uomo, infatti, è accusato anche di avere costretto la convivente a subire violenza fisica e psicologica durante i loro rapporti sessuali e di avere più volte malmenato la donna agendo in stato di alterazione per l’uso di alcol e droga.