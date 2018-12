Udine: 16enne morta per overdose, arrestato afghano

La 16enne Alice Bros è morta nei bagni della stazione di Udine per un overdose di eorina gialla. Un afghano di 24 anni è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di averle fornito la dose letale. L’arresto è avvenuto in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del tribunale di Udine su richiesta della Procura. Il giovane è ora indagato per spaccio e morte come conseguenza di altro reato.

Gli inquirenti sono arrivati all’identità del 24enne dopo aver visionato i filmati delle telecamere di sorveglianza e analizzato i tabulati e i telefoni dei ragazzi coinvolti. Lo spacciatore avrebbe fornito la sostanza il giorno stesso della morte alla coppia di adolescenti. Con Alice infatti c’era anche il fidanzatino. Lo spacciatore è stato rintracciato nella giornata di giovedì 20 dicembre a Udine, dove si trovava violando un precedente divieto di dimora e una misura di prevenzione del foglio di via con divieto di ritorno nella città.