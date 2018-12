Modelle ‘malate’ e migranti seminude, bufera su Amnesty e Medici senza Frontiere

Forti polemiche in Olanda nei confronti di due famosissime Ong, cioè Amnesty International e Medici senza frontiere. Colpa delle pubblicità scelte dalle due organizzazioni per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’epidemia di Ebola in Africa e sulla questione dei migranti. Immagini, secondo molti, poco adatte a parlare di temi così gravi.

Medici senza frontiere, infatti, aveva deciso – con la sua filiale olandese Artsen Zonder Grenzen – di immortalare modelle e influencer “truccate” da malate di Ebola. Immagini forti, ma che contrastavano con quella che è la realtà in Africa. Insomma, secondo i critici Msf si prendeva gioco di chi realmente muore di Ebola in Africa, pubblicando immagini pubblicitarie di belle donne e vip truccati come ad Halloween. Una polemica tale da obbligare Artsen Zonder Grenzen a ritirare la sua campagna “Face It”.