Editoria, Ansa: sciopero di 24 ore contro il taglio del personale

Piegarsi al sistema ed al politicamente corretto non paga. Sciopero dell’Agenzia Ansa per 24 ore a cominciare da questa mattina contro la volontà dell’azienda di non reintegrare l’organico.

“Il Cdr dell’Ansa prende atto della volontà dei vertici aziendali di non procedere con un reintegro dell’organico redazionale al termine del piano di crisi che ha consentito il raggiungimento dell’equilibrio di bilancio. Il Cdr – consapevole della gravità del quadro generale del mondo dell’editoria – ritiene comunque imprescindibile, anche alla luce dei nuovi prodotti che la redazione si appresta a realizzare, che il tema dell’organico venga urgentemente affrontato. Il Cdr, dopo anni di sacrifici che hanno decimato il corpo redazionale, rigetta inoltre la logica dei soci editori, improntata al mero contenimento dei propri costi al di fuori – si legge in una nota – di una prospettiva di sviluppo e alla volontà di scaricare i propri problemi di bilancio sull’agenzia, che deve essere considerata un bene pubblico per il Paese. Il Cdr proclama 24 ore di sciopero a partire dalle ore 7 del 21 dicembre e convoca l’assemblea generale per mercoledì 9 gennaio 2019″.