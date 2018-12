Putin: se compariranno missili in Europa sapremo difenderci

“Avevate paura della Guerra Fredda ai tempi dell’Urss? E ora non avete paura? La questione è seria e la tendenza a sottovalutarne la minaccia, è in crescita”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin alla conferenza stampa sui risultati dell’anno. “Molto difficile prevedere cosa accadrà con il tramonto del trattato sui missili a medio e corto raggio. Certo, se i missili compariranno in Europa, la Russia saprà difendersi”.

L’evento si svolge presso l’International Trade Center di Mosca. La prima conferenza da quando Putin è entrato in carica per il nuovo mandato a maggio e la 14esima dal 2001, anno in cui ha tenuto la prima.