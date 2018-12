Belgio: sul Global Compact ONU cade il governo, premier si dimette

Il patto mondiale dell’Onu sulla migrazione, contestato dai nazionalisti fiamminghi, ha fatto cadere il governo belga: oggi il premier liberale Charles Michel ha presentato le dimissioni al termine di un dibattito in Parlamento in cui aveva invitato l’opposizione a sostenerlo, essendo ormai alla guida di un governo di minoranza, per consentire all’esecutivo di arrivare alle elezioni fissate per il prossimo 26 maggio.

Caduto l’appello a dare vita a una “coalizione di buona volontà” per consentire al governo di continuare lavorare, Michel ha presentato le dimissioni al re Filippo.A cinque mesi dal voto, però, le dimissioni del premier non porteranno alla sua uscita di scena e ad elezioni anticipate: è “più probabile”, ha detto una fonte, che il re chieda al governo dimissionario di gestire gli affari correnti fino al giorno delle elezioni.