“Vogliamo il permesso di soggiorno subito e casa per tutti”

”Vogliamo il permesso di soggiorno SUBITO, ADESSO e ORA!“ ”E CASA per tutti!”.

Capito? Lo PRETENDONO, ce lo ORDINANO. Gli italiani ci hanno mandato al governo per affermare questo principio: chi non ha il diritto di rimanere in Italia se ne torna al suo Paese!, scrive salvini su twitter.

Chi ha dato ai clandestini il permesso di protestare?

