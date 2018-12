Editoria, prosegue il trend nero dei giornali italiani

E’ proseguito anche nel 2017 il trend nero dell’editoria italiana, in affanno rispetto a quella tedesca, francese e inglese, con ricavi, occupazione e investimenti ancora in calo, seppur si segnala un qualche miglioramento sul fronte della redditività industriale. E’ quanto emerge dal rapporto 2018 di R&S Mediobanca sull’editoria, segnalando come lo scorso anno la diffusione cartacea in Italia sia diminuita di ulteriori 400mila copie al giorno, passando a 2,2 milioni, pari a una flessione del 15,4% sul 2016 e del 40,5% sul 2013.

A livello mondiale, invece, nel 2017 la diffusione su carta è rimasta stabile (-0,1% sul 2016). Negli ultimi 5 anni i principali otto grandi editori italiani hanno cumulato perdite nette per 1,2 miliardi e solo Cairo Editore ha chiuso il periodo in positivo (38 mln). Nel 2017 alcuni gruppi sono però in miglioramento: in particolare, Rcs ha fatto registrare un utile netto di 71 milioni (4 mln nel 2016), Mondadori 30,4 mln (22,5 mln nel 2016) e Il Sole 24 Ore 7,5 mln (-92,6 mln nel 2016).