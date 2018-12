Terrorismo Strasburgo, il tedesco Weber: No all’odio

STRASBURGO, 12 DIC – “L’Europa è il continente della libertà e quest’ultima deve essere tutelata. Di fronte ai terribili eventi delle ultime ore, non dobbiamo farci incitare all’odio dagli estremisti. Non è una lotta a livello culturale o regionale. L’umanità deve affermarsi nei confronti di criminali accecati dall’odio”, perché quest’ultimo “non può avere la meglio”.

Lo ha detto Manfred Weber, presidente del Gruppo del Popolari europei (Ppe) al Parlamento Ue, intervenendo oggi in aula a Strasburgo dopo la sparatoria di ieri. “Abbiamo passato una notte terribile. Vorrei ringraziare il presidente Tajani per la sua gestione in questa notte difficile”, ha aggiunto.(ANSA).