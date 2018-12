Manovra, Conte: “Deficit al 2,04%”

“Buoni progressi”, li chiamano. Juncker, riferisce un portavoce della Commissione, “ha ascoltato attentamente il primo ministro Giuseppe Conte e gli argomenti che ha presentato. Sono stati fatti buoni progressi, la Commissione ora valuterà le proposte ricevute questo pomeriggio. Il lavoro continuerà nei prossimi giorni”.

Nella manovra così come presentata alla Commissione Europea oggi, dice il premier Giuseppe Conte, annunciando a Bruxelles un rapporto tra deficit e Pil per il 2019 al “2,04%” e non come originariamente previsto al 2,4%. “Dal 2,4%, il saldo finale, siamo potuti scendere al 2,04%: è questo il saldo di cui alla proposta anticipata. E questo ci consente di condurre questo negoziato con la Commissione, che ha giudicato già in questa prima valutazione, l’ha giudicata significativa e molto importante”.