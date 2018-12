Borghezio: dedicare uno spazio del Parlamento UE alla Fallaci

BORGHEZIO A TAJANI: DEDICARE OGGI AD ORIANA FALLACI UNO SPAZIO DEL PARLAMENTO EUROPEO !

Illustre Presidente,

i gravissimi fatti accaduti ieri hanno portato nel cuore dell’Europa il dramma del terrorismo islamista, che colpisce tanto più in quanto è stata presa di mira Strasburgo proprio in concomitanza ed in prossimità dei tradizionali mercati del S. Natale.

Mi domando pertanto come possa il nostro Parlamento oggi non pensare di ricordare – con l’intitolazione di uno spazio nella sede di Strasburgo – il monito di Oriana Fallaci, giornalista e scrittrice che coraggiosamente denunciò molto per tempo questo pericolo.

Con ossequio,

On. Mario Borghezio

Strasburgo, 12/12/2018